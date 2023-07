Nederlandse studiefinancieringsorganisatie DUO negeerde signalen etnisch profileren

GRONINGEN – De Dienst Uitvoering Onderwijs, die studiefinanciering beheert in Nederland, heeft minstens driemaal waarschuwingen genegeerd over mogelijke vooringenomenheid en het gebruik van discriminerende criteria tijdens fraudecontroles. Het lijkt erop dat studenten met een migratieachtergrond opvallend vaak worden beschuldigd van studiefinancieringsfraude, volgens onderzoek van NOS op 3 en Investico.

Tegenover deze bevindingen stelde DUO dat ze nooit eerder dergelijke signalen had ontvangen. Maar twee advocaten hebben in verschillende rechtszaken hun vermoedens geuit en vastgelegd over de mogelijke discriminatie van DUO. Ook heeft een student in 2021 een officiële klacht ingediend wegens discriminatie.

De Curaçaose student, Jaïr – zijn echte is bij de NOS bekend – opende eind mei 2020 een e-mail van DUO waarin hij werd beschuldigd van fraude met een uitwonende studiebeurs. Tot zijn verbazing was dezelfde e-mail naar 28 andere studenten gestuurd, waarvan de meeste niet-Nederlandse namen hadden. De zaak is van belang voor Curaçaose studenten omdat velen van hen in Nederland studeren en afhankelijk zijn van DUO voor hun studiefinanciering.

De situatie escaleerde naar de rechtbank, waar de advocaat van Jaïr beweerde dat de selectie van de verdachten mogelijk op etnische kenmerken was gebaseerd. Ondanks de beweringen van DUO dat de criteria objectief waren, zoals de afstand tussen de woonplaats van de student en zijn ouders, heeft de rechter Jaïr in het gelijk gesteld.

Een soortgelijke beschuldiging kwam van een andere student, Murat – ook een gefingeerde naam – die een officiële klacht indiende wegens discriminatie bij de huiscontrole door DUO. Naar aanleiding van de bevindingen van NOS op 3, heeft DUO hem gebeld om excuses aan te bieden voor het negeren van zijn klacht.

Stopgezet

In reactie op de onderzoeken heeft minister Dijkgraaf het fraudesysteem van DUO tijdelijk stopgezet en een onderzoek ingesteld om te achterhalen hoe de oververtegenwoordiging van studenten met een migratieachtergrond te verklaren valt.

Voor de Curaçaose studenten in Nederland, is deze situatie verontrustend. Etnisch profileren kan hen onevenredig treffen en hun studieplannen in gevaar brengen. De ontwikkelingen rondom DUO en de aanpak van fraude zijn daarom van cruciaal belang.