Nederlandse toerist uit Amstelveen vermoord in Ecuador

Bij een schietpartij in Ecuador is gisteravond een Nederlandse toerist om het leven gekomen, dat schrijven verschillende media in het land. Het incident gebeurde op de trappen van een kroeg in het centrum van Guayaquil, de grootste stad van Ecuador met 2,3 miljoen inwoners.

Volgens de nieuwssite teleamazonas is de dodelijke schietpartij het gevolg van een poging tot diefstal. Een nog onbekend persoon wilde de bezittingen van de Nederlander stelen. Die verzette zich en werd vervolgens neergeschoten. Zijn vrienden waren getuigen van het voorval.

De Nederlander werd meteen na de schietpartij met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij enkele uren later overleed. De politie is een onderzoek gestart, maar een arrestatie is nog niet verricht.

Het zou volgens het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag gaan om een 55-jarige Nederlander uit Amstelveen.