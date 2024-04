Nieuws uit Nederland Nederlandse veiligheidsdiensten onderzoeken invloed van Venezuela op Caribisch eilanden Redactie 19-04-2024 - 2 minuten leestijd

DEN HAAG – De Nederlandse inlichtingendiensten Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst MIVD en de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst AIVD zijn gezamenlijk een onderzoek gestart naar de politieke en militaire ontwikkelingen in Venezuela. Dat staat in het Openbaar Jaarverslag van beide diensten, dat gisteren is gepubliceerd.

Speciale aandacht gaat uit naar mogelijke effecten die deze ontwikkelingen kunnen hebben op het Koninkrijk der Nederlanden, met name op de eilanden Aruba, Bonaire en Curaçao.

Guyana

De focus van het onderzoek ligt op de activiteiten van het regime van president Maduro, die probeert zijn positie te verstevigen in aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2024. Recentelijk heeft Venezuela de spanningen in de regio opgevoerd door een referendum te houden over de status van het Essequibo-gebied, een regio die officieel tot Guyana behoort, maar door Venezuela wordt geclaimd.

Het Maduro-regime verklaarde na het referendum het gebied als Venezolaans grondgebied, ondanks internationale weerstand en de belofte van beide landen om het conflict niet met militaire middelen op te lossen.

Vloot

In het licht van deze ontwikkelingen heeft de Venezolaanse marine, die vorig jaar haar 200ste verjaardag vierde, ook haar vloot gemoderniseerd. Hoewel veel van de renovaties voornamelijk cosmetisch waren, zijn er significante upgrades uitgevoerd op enkele Guaiqueri-klasse patrouilleschepen, die uitgerust zijn met nieuwe antischeepsraketten. Bovendien heeft Venezuela nieuwe oppervlakte-eenheden aangeschaft, waaronder een kustwachtpatrouilleschip, een logistiek ondersteuningsschip en snelle aanvalsboten.

Rusland

Ondanks deze investeringen blijven er problemen bestaan binnen de Venezolaanse krijgsmacht, waaronder personeelstekorten, gebrekkige opleidingen en achterstallig onderhoud, waardoor het gereedstellingsniveau laag blijft. Venezuela blijft ook militaire samenwerkingen aangaan met landen als Iran, Rusland en China.

Tegelijkertijd heeft het Venezolaanse regime te kampen met beperkte controle over het eigen grondgebied, waar diverse irreguliere gewapende groepen, variërend van guerrillagroeperingen tot criminele bendes, significante delen van het land beheersen.

De uitkomsten van dit onderzoek zijn volgens de diensten belangrijk voor de veiligheid van de Caribische delen van het Koninkrijk der Nederlanden, gezien de nabijheid en de potentiële dreigingen die uitgaan van de instabiliteit in Venezuela.