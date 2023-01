Nederlandse zeezeiler uit Curaçao overlijdt door ‘nieuwjaars-flare’

WILLEMSTAD – Een bemanningslid van een Nederlands zeilschip op de Stille Oceaan is om het leven gekomen bij het vieren van Nieuwjaar. Het schip voer op volle zee toen de 23-jarige man uit Delft net na middernacht als alternatief voor vuurwerk een zogenoemde flare afvuurde.

Het zeilschip met vier Nederlandse opvarenden was onderweg van Curaçao naar Tahiti, meldt de Nederlandse politie. Er is niet bekendgemaakt waar het ongeluk precies gebeurde.

Flares zijn bedoeld om in noodsituaties met een rooksignaal de aandacht van andere schepen te trekken. Bij het afsteken ging het vreselijk mis: de flare ontplofte in de hand van de man. Hij is nog gereanimeerd en via de satelliettelefoon werd contact gelegd met een noodarts, maar dat mocht niet meer baten.

Onderzoek

De Landelijke Eenheid van de politie onderzoekt het incident. De Onderzoeksraad voor Veiligheid is ook geïnformeerd, maar of die ook onderzoek gaat doen is niet bekend.