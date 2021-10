Nederlandstalige basisschool Pipita roept ouders nu al op om in te schrijven voor volgende schooljaar

15 Gedeeld

Pipita basisschool roept ouders nu al op om hun kinderen in te schrijven voor het schooljaar 2022-2023. Een plek op Nederlandstalige basisscholen in Curaçao is gewild en soms lastig te krijgen.

Kinderen die in het schooljaar 2021 de leeftijd van 4 jaar bereiken, kunnen instromen in de kleuterklassen. Volgens de school een unieke mogelijkheid die weinig andere scholen op het eiland aanbieden.

Het kleuter- en lager onderwijs plus de basisvorming van het voortgezet onderwijs

zijn op Curaçao samengevoegd tot het Funderend Onderwijs. Dit is een ononderbroken

leerweg voor 4- tot 12-jarigen, verdeeld over 2 cycli van ieder 4 jaar.

In die cycli moet in het Papiaments instructie worden gegeven. Maar op vier lagere scholen geldt Nederlands als instructietaal. Pipita is daar een van.

Vier scholen

Het ministerie van Onderwijs op Curaçao vindt dat scholen die Papiaments als instructietaal hebben wel voldoende aandacht aan het Nederlands moeten besteden, omdat alle scholen voor voortgezet onderwijs in het Nederlands lesgeven. Maar in de praktijk blijken veel ouders toch liever te kiezen voor een van de vier scholen waar Nederlands instructietaal is. Dat aanbod is minder dan de vraag, waardoor er vaak een run is op de inschrijving.

Het onderwijs dat Pipita basisschool aanbiedt is Nederlandstalig, maar de school verzekert dat er voldoende aandacht wordt geschonken aan het leren van het Papiamentu. De kinderen krijgen les van een gediplomeerde leerkracht Papiamentu, waardoor zij ook deze taal machtig worden.