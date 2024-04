Nieuws Curaçao Negen chauffeurs openbaar vervoer problemen met papieren Dick Drayer 25-04-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Bij een controle van het Projectteam Toezicht en Handhaving en de politie zijn gisteren negen chauffeurs bekeurd omdat hun vergunning of autopapieren niet in orde waren. In totaal werden zestien taxi’s, twee tourvoertuigen en drie particuliere voertuigen gecontroleerd.

De comtroles vonden plaats bij de Megapier en de rotonde Lucina Da Costa Gomez-Matheeuws. Het doel van de actie was om te controleren of chauffeurs op deze locaties over alle benodigde documenten beschikken om legaal te opereren in het openbaar vervoer. Daarnaast werd gecontroleerd op illegale taxi’s en of de voertuigen die voor toeristentransport worden gebruikt alle papieren op orde hebben.

Bij negen chauffeurs werden verschillende overtredingen geconstateerd, zoals het ontbreken van een geldige vergunning, rijbewijs, keuringskaart en verzekering. Ook werd geconstateerd dat de officiële tariefkaart in een taxi niet zichtbaar was. Twee voertuigen die niet aan alle vereisten voldeden, werden in beslag genomen.