Negen jaar cel voor werknemer die zijn baas doodschoot

WILLEMSTAD – Anthony Bulbaai Teran, geboren in Venezuela, is gisteren veroordeeld tot een gevangenisstraf van negen jaar voor de moord op Abdul Baki op 7 februari dit jaar. Teran werd ook schuldig bevonden aan het bezit van een vuurwapen.

Tijdens de rechtszaak op 6 december eiste de officier van justitie negen jaar gevangenisstraf voor Teran. De straf werd mede gebaseerd op rapporten van psychiaters en psychologen.

De officier verzocht ook om Teran ter beschikking te stellen van de overheid voor behandeling van zijn psychiatrische problemen.

26 seconden

Op beveiligingscamera’s is te zien dat de moord in 26 seconden gebeurde. Op de plaats delict werden geen kogelhulzen gevonden, wat het onmogelijk maakte om te bepalen welk wapen gebruikt was.

Wel had het slachtoffer een schotwond aan de linkerzijde van zijn hoofd die tot zijn dood heeft geleid. Het slachtoffer had een vergunning voor een vuurwapen, dat hij in zijn slaapkamer bewaarde, niet in zijn bedrijf. Ook werd het slachtoffer dood aangetroffen met nog een sigaret tussen zijn vingers, wat suggereert dat hij niet van plan was om een wapen te pakken of te gebruiken.

De staat waarin het slachtoffer werd aangetroffen, wijst erop dat hij rustig achter zijn bureau in zijn kantoor zat toen hij werd vermoord. Volgens de officier van justitie gaat het hier om een man, de verdachte, die volgens rapporten niet volledig verantwoordelijk kan worden gehouden voor zijn daden vanwege mentale problemen.

Strafmaat

Bij het bepalen van de strafmaat werd daarom rekening gehouden met alle omstandigheden waarin de daad werd gepleegd. Psychiatrische en psychologische rapporten wezen op een hoge kans op herhaling indien Teran geen behandeling zou krijgen.

De rechter volgde daarom de eis van de officier van justitie en legde een straf van negen jaar op. Daarnaast werd Teran veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van bijna zestienduizend gulden aan de familie van het slachtoffer. Indien hij deze som niet betaalt, moet hij een vervangende hechtenis van 113 dagen uitzitten.

Vernederd

Op de dag van de behandeling van de zaak verklaarde Teran dat hij voortdurend door de werkgever werd vernederd en beledigd in bijzijn van klanten. Op de bewuste dag wilde een klant nieuwe banden kopen, maar de werkgever drong aan op het monteren van oude banden, wat Teran weigerde.

Als gevolg hiervan begon de werkgever hem te vernederen en te beledigen. Teran verliet de plaats en bij een tweede gelegenheid, toen hij zijn werkloon kwam opeisen, nam hij zijn vuurwapen mee en schoot de werkgever dood met een fatale kogel in het hoofd.

Volgens Teran was het de werkgever of hijzelf. Na zijn daad belde Teran de politie om te melden dat hij zijn werkgever had neergeschoten, waarna hij zichzelf overgaf aan de politie. Zowel de officier van justitie als de verdachte hebben 14 dagen om in hoger beroep te gaan tegen het vonnis.