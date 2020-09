Negen nieuwe besmettingen op Curaçao

Willemstad – Curaçao heeft er gisteren negen nieuwe coronabesmettingen bij gekregen. Drie staan in verband met eerdere cases.

Bij zes is de besmettingsbron onbekend. Er ligt één iemand in het ziekenhuis en één patiënt is genezen.

Er zijn nog 187 actieve besmettingen op het eiland.

