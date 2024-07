Sint Maarten Negen partijen doen mee met de nieuwe verkiezingen op Sint-Maarten Redactie 04-07-2024 - 2 minuten leestijd

PHILIPSBURG – Negen partijen hebben zich op deze week ingeschreven om deel te nemen aan de verkiezingen van 19 augustus op Sint-Maarten. Na de val van de coalitie van URSM, DP, NOW en PFP na slechts zeventien dagen, vroeg premier Luc Mercelina om de ontbinding van het parlement en de aankondiging van nieuwe verkiezingen.

De indiening van de kandidatenlijsten, ook wel bekend als postulation day, verliep rustig. Partijen werden vergezeld door activisten en dienden de noodzakelijke documenten in bij het parlementsgebouw om deel te kunnen nemen aan de verkiezingen.

De zes partijen die momenteel vertegenwoordigd zijn in het parlement, namelijk NA, UP, URSM, DP, NOW en PFP, nemen direct deel aan de verkiezingen. Daarnaast zijn er drie partijen die geen zetels hebben en die door het proces van lijstsponsoring moeten gaan om mee te mogen doen.

Het gaat om de partijen SAM, OMC en ECE. Gisteren werd het proces van lijstsponsoring geopend en tegen 15.00 uur hadden SAM en OMC respectievelijk 185 en 207 handtekeningen verzameld, voldoende om aan de verkiezingen deel te nemen. Elke partij moet minimaal 144 handtekeningen verzamelen voor sponsoring. ECE heeft tot nu toe slechts 23 handtekeningen verzameld. Vandaag is er nog steeds tijd om handtekeningen te verzamelen.

Electorale hervorming

Electorale hervorming is een van de belangrijkste discussiepunten tijdens de huidige verkiezingscampagne. Coalitiepartijen beschuldigen het langdurige formatieproces in vergelijking met wat gebruikelijk is op het eiland als reden voor de val van de coalitie. Dit heeft onzekerheid veroorzaakt over de stabiliteit van de coalitie.

Een van de punten die partijen in de komende regeerperiode willen aanpakken, is een screeningswet voor kandidaat-ministers. Sint-Maarten heeft momenteel geen dergelijke wet, maar maakt gebruik van een nationaal decreet dat dateert uit de tijd van de Nederlandse Antillen, met enkele aanpassingen in de afgelopen jaren.

Een ander belangrijk punt tijdens deze verkiezingscampagne is de aanhoudende stroomuitval in Sint-Maarten. Het water- en elektriciteitsbedrijf GEBE onderhoudt een continu “schakel”-schema vanwege onvoldoende capaciteit om stroom te produceren.