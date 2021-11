Negende editie CuraDoet is op 11 en 12 maart

11 Gedeeld

Op 11 en 12 maart gaat CuraDoet weer van start met haar bekende motto “Dun’un man, gan’un kurason!” Curaçao Cares organiseert het evenement voor de negende keer op rij, in samenwerking met het Oranje Fonds. Een landelijke actie waarbij iedereen in het derde weekend van maart de handen uit de mouwen steekt om sociaal-maatschappelijke klussen te klaren.

Sinds de succesvolle lancering in 2014 melden elk jaar opnieuw sociaal-maatschappelijke organisaties, waaronder buurthuizen, scholen, sportverenigingen en organisaties voor kinderopvang klussen aan en ontvangen zij een helpende hand van duizenden vrijwilligers.

Aanmelden

Sociale organisaties en goede doelen kunnen vanaf nu hun klus aanmelden op de website www.curadoet.com of door contact op te nemen met Curaçao Cares via [email protected]. Een klus aanmelden kan tot 16 januari 2022.

Om een stichting of vereniging te helpen om een klus uit te voeren, stelt het Oranje Fonds een bijdrage tot maximaal 1.100 gulden beschikbaar, bijvoorbeeld voor materiaal of vervoer. Deze aanvragen kunnen via de website gedaan worden. Organisaties kunnen daar ook de toolkit met de algemene voorwaarden downloaden.

Als de klussen van sociale organisaties zijn aangemeld kan iedereen vanaf begin januari 2022 een leuke klus uitzoeken en een steentje bijdragen tijdens het CURA DOET weekend op 11 en 12 maart 2022.

Particulieren, bedrijven en scholen, maar ook families, vriendengroepen en sportteams kunnen zich dan aanmelden voor een leuke klus en de handen uit de mouwen steken. Bedrijven kunnen deze landelijke actie ook steunen door een dienst of product gratis of met korting beschikbaar te stellen. Voor scholen is CuraDoet een ideale kans om jongeren kennis te laten maken met vrijwilligerswerk.

Zonder de bijdrage, inzet en kennis van Curaçao Cares, het Oranje Fonds en Reda Sosial zou CuraDoet niet mogelijk zijn. De drijvende kracht achter het initiatief is het team van Curaçao Cares.