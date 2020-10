Willemstad – Er zijn afgelopen weekeinde veertig nieuwe corona-besmettingen bijgekomen. Negentien op zaterdag en eenentwintig op zondag.

Verreweg de meeste zijn gelinkt aan eerder besmettingen, maar van elf is de bron niet bekend. Er liggen nog drie patiënten in het ziekenhuis, waarvan twee in de Intensive Care.

Sinds het coronavirus Curaçao in maart bereikte, zijn er 858 bevestigde besmettingen geweest. Daarvan zijn er nu nog 273 actief.

