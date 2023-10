Netwerkevent ‘Diaspora Dialogen’ in Amsterdam 

AMSTERDAM – Op 10 oktober wordt in Amsterdam het netwerkevent ‘Diaspora Dialogen’ georganiseerd door Stichting WeConnect en Pakhuis de Zwijger. Dit evenement richt zich op de Caribische diaspora in Nederland, met als doel inzicht te krijgen in hun ervaringen als student of professional en hun band met de Caribische eilanden.

De bijeenkomst, getiteld ‘Bou di Watapana!’, oftewel ‘Onder de Watapana!’, biedt een platform voor Caribische jongeren om over diverse thema’s te praten. Manager Tanja Fraai van Stichting WeConnect benadrukt hoe betrokken deze jongeren zijn bij hun gemeenschap en hoe zij zich soms schuldig voelen over hun afstand van ’thuis’. “Het is van belang dat ze samenkomen en elkaar inspireren,” stelt Fraai.

Kjelld Kroon, programmeur bij Pakhuis de Zwijger, legt uit dat de gesprekken die gevoerd worden bijdragen aan het begrijpen en opbouwen van gemeenschappen, zowel in steden als daarbuiten. Hij hoopt dat de ‘Diaspora Dialogen’ voortgezet wordt met dialogen met andere diaspora-gemeenschappen en in 2024 opnieuw een Caribische editie zal hebben.

Onder de sprekers bevinden zich vertegenwoordigers van meerdere eilanden, waaronder jurist en onderzoeksjournalist Luis Anibal uit Aruba, Tweede Kamerlid Jorien Wuite van Sint Maarten en kunstenaar en docent Tatiana Nicolaas uit Bonaire. Daarnaast zal ook Shakur Pelozo, opgegroeid in Amsterdam Zuidoost met Curaçaose ouders en nu musicus en filmmaker, aanwezig zijn.