New York Travel & Adventure Show vindt CTB stand van Curaçao de beste

WILLEMSTAD – De stand van het Curaçao Tourist Board CTB is tijdens de New York Travel & Adventure Show 2024 uitgeroepen tot de beste van het evenement, een prestatie die volgens CTB Curaçao’s positie als toonaangevende toeristische bestemming in het Caribisch gebied versterkt.

Deze erkenning, gekenmerkt door de ‘Best in Show’ award, onderstreept de uitmuntendheid en aantrekkelijkheid van de presentatie van Curaçao aan de duizenden bezoekers van deze prestigieuze beurs, aldus het CTB.

Samen met twaalf partners uit de particuliere sector, heeft de Curaçaose toeristenorganisatie het unieke toeristische aanbod van het eiland met succes voorgesteld aan potentiële bezoekers. De stand, ingericht met grote schermen die de adembenemende landschappen, veelzijdige accommodatieopties en een breed scala aan activiteiten toonden, diende als een magnetische trekpleister voor de beursgangers. De boodschap ‘Kom naar Curaçao en ervaar het zelf’ werd volgens CTB enthousiast ontvangen.

Naast de visuele aantrekkelijkheid van de stand, bood CTB gedetailleerde informatie over diverse toeristische attracties en op maat gemaakte reispakketten. Bezoekers kregen ook inzicht in verleidelijke accommodatiepakketten aangeboden door de deelnemende resorts.