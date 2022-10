Nibud ontvangt minister van Sociale Ontwikkeling van Curaçao voor werkbezoek

WILLEMSTAD – Ruthmilda Larmonie-Cecilia is aan het kijken of samenwerking met het Nederlandse Nibud zin heeft. De Curaçaose minister van Sociale Ontwikkeling wil iets doen aan geldproblemen in huishoudens op Curaçao.

Curaçaoënaars die nu geldproblemen hebben, zijn niet snel geneigd om hulp te zoeken. Ze houden hun problemen liever voor zich. Dat ziet het Nibud ook in Nederland, maar op Curaçao speelt het een grotere rol.

Begrip voor de lokale situatie, onderzoek, financiële educatie en voorlichting kunnen een belangrijke rol spelen in de preventie van geldproblemen op het eiland.