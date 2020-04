Nicole Lake vandaag voor de rechter

19 Gedeeld

Foto: Èxtra

Willemstad – Vandaag is er een pro-formazitting in de zaak tegen de 20-jarige Nicole Lake.



Zij wordt beschuldigd van ontvoering, roof, plegen van een overval en bedreiging. Zo ontvoerde ze een slachtoffer die gedwongen werd te pinnen bij een automaat. Lake werd op jonge leeftijd al eens veroordeeld voor een gewapende overval. Ze werd bekend omdat zij diverse keren wist te ontsnappen uit jeugdinstellingen.



Door de Coronacrisis is er nu geen behandeling van haar zaak, maar is een regiezitting nodig, omdat ze anders te lang vast zit zonder proces.