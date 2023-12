Nicole Maduro gaat weg bij TeleCuraçao maar ondersteunt collega’s bij actie

WILLEMSTAD – Nicole Maduro, presentatrice van onder meer TeleNotisia en het populaire programma ‘Moru Bon Dia’, bevestigt aan Curacao.nu dat ze weggaat bij TeleCuraçao. Maduro wil verder geen commentaar geven op haar beslissing.

In verband met de actie bij TeleCuraçao, geeft Maduro aan dat de werknemers bezorgd zijn en de toekomst van het televisiestation willen waarborgen. Zij ondersteunt haar collega’s bij de acties die nu uitgevoerd worden.

Personeel van TeleCuraçao verzamelde zich vanmorgen vroeg bij het hoofdkantoor van vakbond ABVO. De werknemers zijn ongerust over recente beslissingen van het management van het station. ABVO-directie secretaris Gregory Wilson bevestigde dat hij vanmorgen een ontmoeting met hen heeft gehad om hun exacte zorgen te bespreken.

Wilson hoopt dat uit vervolggesprekken met het management een oplossing komt voor de gevoelige situatie waarin het station zich bevindt, rekening houdend met verschillende aspecten. Als gevolg van de actie van vanmorgen werd de normale programmering van TeleCuraçao, inclusief de uitzending van het programma Moru Bon Dia, niet uitgezonden.

Yves Cooper

De onrust bij TeleCuraçao begon met het voornemen van de (tijdelijke) directie om Yves Cooper weer aan te trekken. Cooper, die zichzelf omschrijft als een onafhankelijk journalist en actief is op sociale media, is in het verleden drie keer werkzaam geweest bij TeleCuraçao, maar elke keer vertrokken vanwege verstoorde arbeidsrelaties. De huidige werknemers vrezen dat zijn terugkeer dezelfde problemen zal veroorzaken. Cooper staat bekend om zijn kritiek op stakeholders van TeleCuraçao via radio en sociale media, wat volgens de werknemers gevolgen heeft voor het bedrijf.

De directeur van Curaçao Data & Television, het moederbedrijf van TeleCuraçao, John Loefstop, was aanwezig bij de vergadering maar was niet bereikbaar voor commentaar over de beslissing om weer met Yves Cooper samen te werken. De werknemers van TeleCuraçao hebben duidelijk gemaakt dat ze niet met Cooper willen werken, tenzij hij zich niet kritisch uitlaat over TeleCuraçao tijdens zijn dienstverband. Wilson van ABVO vermoedt dat het terughalen van Cooper politiek gemotiveerd is.

TeleCuraçao heeft al geruime tijd te kampen met problemen. Drie leidinggevenden, waaronder directeur Hugo Lew Yen Tai, werden ontslagen wegens een ’toko-den-toko’-beleid. Ook consultant Terry Hernandez, aangesteld om orde op zaken te stellen, werd ontslagen. Voorlopig is de leiding van de televisiezender in handen van Loefstop.