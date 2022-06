Niemand geraakt bij twee schietpartijen

WILLEMSTAD – Bij twee schietpartijen op Curaçao zijn gister wonder boven wonder geen doden of gewonden gevallen. Vroeg in de ochtend, net na drie uur vond er een schietpartij plaats op de Zapotekenweg in Groot Kwartier. Begin van de middag werd er geschoten op de Kaya Cruzeiro in Souax.

Op de Zapotekenweg schoten onbekenden hun vuurwapens leeg op een van de appartementen in de straat. Er werden maar liefst 22 hulzen gevonden.

Rond de klok van één uur kreeg de politie melding van een schietpartij in Souax. Op de Kaya Cruzeiro schoot een man in een pick-up op een andere man in een andere auto en ging er vandoor. Niemand werd geraakt.

Onderzoek wees al snel uit dat de schutter in dezelfde straat woonde. Bij zijn huis werd het wapen gevonden en arresteerde de 59-jarige bewoner.

De man die beschoten werd verklaarde tegenover de politie dat het om zijn buurman ging met wie hij goed is. Hij begrijpt vooralsnog niet wat zijn buurman bezielde.