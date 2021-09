Niet duidelijk of vluchtende overvaller door politiekogels is gedood

16 Gedeeld

Foto’s: Èxtra

De overvaller die maandagavond verongelukte tijdens een achtervolging door de politie is de achttienjarige Zjeancerre Melanio Edgar Nicasia. Zijn identiteit is nu pas vrijgegeven omdat zijn familie niet meteen gevonden kon worden. Het is onduidelijk of de jongen is overleden als gevolg van politiekogels.

Nicasia vluchtte maandag in een auto, met twee anderen nadat zij een minimarkt hadden overvallen op de dr. Maalweg.

Achtervolging

De gewaarschuwde politie zag de vluchtauto rijden op de kaminda Duvert “Boy” Nicolina en zette de achtervolging in. Verschillende stoptekens werden genegeerd en onderweg ramden de overvallers verschillende auto’s.

Tijdens de achtervolging loste de politie waarschuwingsschoten, ook werd er gericht geschoten.

Op de kruising van de Kaminda Jose Anthonia en Kaya Titiario in Hoenderberg ging het mis. Eerst werd een personeneauto geraakt, daarna een lantaarnpaal en vervolgens kwam de vluchtauto op zijn kop terecht op de tuinmuur van een hoekhuis.

Doorzeefd

De achterkant van de vluchtauto was doorzeefd met kogels. Het is niet duidelijk of Nicasia door kogels om het leven is gekomen of door de impact van de crash. In de auto werden later twee vuurwapens gevonden. Of daarmee ook is geschoten, zegt de politie niet.

De twee medeplegers, B.S.K. (22) en A.W.P.C. (18), werden ter plaatse aangehouden.