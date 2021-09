Niet meteen genezen wanneer je uit quarantaine mag

WILLEMSTAD – Als mensen van de afdeling epidemiologie bericht krijgen dat zij uit isolatie mogen, betekent dat niet per definitie dat zij genezen zijn. De medische zorg is de verantwoordelijkheid van de huisarts, schrijft het Antilliaans Dagblad.

Wie klachten heeft moet de huisarts bellen en niet de afdeling epidemiologie. Gerstenbluth: „De huisarts doet de medische controle en houdt in de gaten of iemand ernstiger ziek wordt en eventueel in het ziekenhuis moet worden opgenomen.”

