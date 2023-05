Nieuw boek over de wijk Nieuw Nederland 

WILLEMSTAD – Nieuw Nederland, e bario serka Avila Beach Hotel, fundá riba honor i humiltat. Dat is de titel van een nieuw boek over deze voormalige arbeiderswijk dat deze maand officieel wordt gepresenteerd.

Initiatiefnemer is Rensley Victoria, zelf geboren en getogen in de wijk. Het boek is een eerbetoon van hem aan de wijk waaraan hij veel te danken heeft: naar eigen zeggen heeft de wijk hem gevormd tot wie hij nu is.

Nieuw Nederland ligt grofweg tussen de Penstraat en de Oranjestraat in en ontwikkelde zich vooral door de komst van immigranten die voor de olieraffinaderij kwamen werken.

Behalve van de Engelssprekende Caribische eilanden kwamen zij ook uit Portugal, Venezuela, Colombia, Suriname, de Dominicaanse Republiek, maar ook uit Bonaire, Aruba en Curaçao.

Smeltkroes

Een ware smeltkroes van diverse culturen, maar met een sterke verbondenheid waarbij de diverse arme gezinnen elkaar ondersteunden, zo blijkt uit de twaalf levendige persoonlijke verhalen van bewoners en ex-bewoners.

De achterstandswijk kreeg in 2016 een facelift waarbij, mede dankzij fondsen van de Europese Unie, infrastructuur, riolering, wegen, voetpaden en straatverlichting werd aangelegd of uitgebreid.

De interviews verschijnen in 3 talen, Papiamento, Engels en Nederlands in het boek- dat later ook in het Spaans wordt vertaald.

Victoria geeft aan dat hij ruim twee jaar aan het boek heeft gewerkt, met ondersteuning van een team van professionals bestaande uit vertalers, vormgevers, interviewers, fotografen en tekst en beeldredacteuren.