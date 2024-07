Algemeen Nieuw boek uitgebracht over Joodse schrijfster uit Curaçao Liesbeth van Kar Redactie 05-07-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Dankzij samenwerking met Het Joods Cultureel Historisch Museum in Hanchi Snoa is een nieuw boek verkrijgbaar van de op Curaçao wonende schrijfster, Liesbeth van de Kar. Het boek heet ‘De geur van seringen en jasmijn: een joods weesmeisje en haar pleegouders’.

Het boek is het autobiografische verhaal van de schrijfster, waarin zij vertelt wat haar als joods kind in de Tweede Wereldoorlog in Nederland is overkomen en hoe het haar na de oorlog is vergaan. In eerste instantie schreef zij dit voor haar kleinzoons, maar door samenwerking met Het Joods Cultureel Historisch Museum op Curaçao is het verhaal van Van de Kar, die sinds 1962 op het eiland woont, nu voor een groter publiek toegankelijk. Het boek is een tweetalige publicatie in het Nederlands en Engels en telt 152 pagina’s, inclusief een fotokatern.