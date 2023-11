Nieuw hydrografisch marineschip tijdelijk op Curaçao en Aruba

WILLEMSTAD – De nieuwste aanwinst van de Koninklijke Marine, de “Hydrograaf”, is aangekomen in Curaçao voor het uitvoeren van warmweertests en hydrografische studies. Deze capaciteit speelt een essentiële rol in de veilige navigatie langs maritieme routes en in het handhaven van de veiligheid in de wateren van de Caribische regio.

Sinds de introductie bij de marine vorig jaar, heeft de Hydrograaf snel een reputatie opgebouwd als een geavanceerd schip met geavanceerde hydrografische, navigatie- en communicatiesystemen. Hiermee kan het schip nauwkeurig waterdiepten, kades en vaargeulen registreren.

Tijdens het verblijf in de regio van Curaçao en Aruba zal de Hydrograaf uitgebreide tests uitvoeren en hydrografische gegevens verzamelen. Dit draagt bij aan een beter begrip van de zeebodem en de getijdenstromingen in dit gebied.

De commandant van de Hydrograaf, Leon Hartenberg, benadrukt: “Vanwege de beperkte diepgang is de Hydrograaf ideaal voor het verzamelen van gegevens in ondiepe wateren. Deze gegevens worden gebruikt om bestaande nautische kaarten en andere nautische publicaties bij te werken en actueel te houden. Hiermee draagt Defensie bij aan de veilige navigatie op de maritieme toegangsroutes.”