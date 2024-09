Nieuws uit Nederland Nieuw koningsportret voor Gouverneurspaleis onthuld in Den Haag Dick Drayer 20-09-2024 - 2 minuten leestijd

DEN HAAG – Vandaag heeft gouverneur Lucille George-Wout het nieuwe portret van koning Willem-Alexander in ontvangst genomen. Het schilderij, gemaakt door de Nederlandse kunstenaar Karel Buskes, werd onthuld in Galerie De Twee Pauwen in Den Haag. Buskes, die ook het koningsportret uit 2013 schilderde, heeft opnieuw de eer om het officiële portret te maken dat in het Gouverneurspaleis op Curaçao zal hangen.

Het nieuwe schilderij wordt binnenkort naar Willemstad verscheept, waar het op 15 december tijdens Koninkrijksdag voor het eerst te zien zal zijn. Deze feestelijke dag markeert het 70-jarig bestaan van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden. Tijdens het evenement opent het Gouverneurspaleis zijn deuren voor het publiek, en krijgt het portret een prominente plek in de ontvangstruimte, te midden van de portretten van voormalige gouverneurs.

Toespraak

In haar toespraak bedankte gouverneur George-Wout de kunstenaar voor zijn werk en benadrukte het belang van de band tussen Curaçao en de koning. “De koning vertegenwoordigt niet alleen de regering van het Koninkrijk, maar ook de waarden en eenheid die ons als vier landen verbinden,” zei zij. Het schilderij wordt gezien als symbool van die verbinding.

De onthulling van het portret vindt plaats in een jaar waarin Curaçao stilstaat bij zijn koloniale verleden en de veranderingen die het land heeft doorgemaakt sinds de ondertekening van het Statuut in 1954. Een van die veranderingen is de verschuiving van de rol van de gouverneur, die steeds meer een nationaal gezicht kreeg. Dit wordt tijdens de viering van het Statuut extra benadrukt door de herschikking van de portretten in het paleis.

Het publiek kan tijdens de open dagen op 13, 14 en 15 december een kijkje nemen in het Gouverneurspaleis en het nieuwe portret bewonderen, samen met de galerij van voormalige gouverneurs.

