Nieuw lesmateriaal brengt leguanen tot leven Redactie 24-12-2024

WILLEMSTAD – Carmabi Educatie heeft een nieuwe lessenserie over leguanen ontwikkeld voor het voortgezet onderwijs op Curaçao. Het lesmateriaal, genaamd Nos yuananan / Onze leguanen, richt zich op de rol van leguanen in het ecosysteem van het eiland en is gratis beschikbaar via de website van Carmabi.

De lessenserie bestaat uit drie thema’s, elk met een verdiepingsles, en is afgestemd op de eindtermen van de onder- en bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Het project is tot stand gekomen in samenwerking met de Dutch Iguana Foundation, de Iguana Specialist Group en Yoni Muggen – van Uden, die het materiaal ontwikkelde als afstudeerproject aan de Aeres Hogeschool in Nederland.

Leguanen spelen een cruciale rol in het ecosysteem van Curaçao, onder andere door hun invloed op de vegetatie en hun aandeel in de biomassa van herbivoren. Carmabi benadrukt het belang van dit soort lokaal relevant lesmateriaal, dat niet alleen aansluit bij de leefwereld van leerlingen, maar hen ook voorbereidt op de vereisten van het centrale examen.

