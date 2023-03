Nieuw lesmateriaal voor biologielessen in het voortgezet onderwijs gelanceerd op Curaçao

WILLEMSTAD – Natuurorganisatie Carmabi heeft nieuw lesmateriaal voor biologielessen in het voortgezet onderwijs is gelanceerd op Curaçao.

De afdeling Educatie van Carmabi heeft speciaal voor de lokale natuur determineerkaarten ontwikkeld voor het vak biologie. Deze zoekkaarten stellen leerlingen in staat om op een visuele manier de naam van een plant of dier te ontdekken door ja- of nee-vragen te beantwoorden.

Het St. Jozef VSBO heeft als eerste school de klassensets ontvangen en de docente biologie en leerlingen van klas 3 waren erg blij met de nieuwe zoekkaarten. Deze kaarten zijn beschikbaar in vijf verschillende categorieën – cactussen, dieren, planten, vogels en kust- en zeevogels – en zijn beschikbaar in Papiaments, Nederlands en Engels.

Het hoofd van de afdeling Educatie binnen Carmabi, Cor Hameete, is van mening dat het gebruik van zoekkaarten een belangrijke vaardigheid is voor biologielessen en de zoekkaarten helpen leerlingen zich deze vaardigheid aan te leren in meerdere talen en met planten en dieren uit de eigen natuur.

De Rotary Club Willemstad heeft een donatie gedaan waarmee de VSBO-scholen klassensets van geplastificeerde zoekkaarten kunnen ontvangen als lesmateriaal tijdens biologielessen. De zoekkaarten zijn ook te downloaden op de website van Carmabi.