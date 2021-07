Nieuw leven voor Landhuis Bona Vista

181 Gedeeld

Het markante Landhuis Bona Vista te Mahaai wordt nieuw leven ingeblazen. Met general-manager Frank Holtslag aan het roer wordt Landhuis Bona Vista een kleinschalig boutique hotel met appartementen en bungalows met een woonkamer, volledige keuken, en een eigen terras. Tevens zijn er romantische cottages beschikbaar die het verblijf in dit authentieke Curaçaose Landhuis uniek maken.

Het boutique hotel kent een adult only concept. Dit betekent dat iedereen vanaf 18 jaar en ouder welkom is om in het hotel te verblijven. Ook is er naast de accommodaties een spa voor massages en een kleine gym aanwezig. De naam van de spa en de bar-lounge die in het landhuis aanwezig zijn is ‘Vriendenwijck’.

“Dit is de vroegere naam van het Landhuis, die we op deze manier weer een plek geven binnen dit nieuwe concept. Tot een aantal jaren terug was Landhuis Bona Vista een populaire plek voor feesten en partijen. Dit zal ook weer één van de speerpunten worden waar het hotel zich de komende tijd op gaat richten”, aldus Frank Holtslag.

Holtslag is op Curaçao onder meer bekend van Floris Suite Hotel en het grote aandeel dat hij geleverd heeft in zijn werk voor de LGBTQI-community. Vorige maand heeft hij hier, uit naam van de koning, bij Gouverneur mevrouw George-Wout een onderscheiding voor ontvangen. Ook dit werk zal Holtslag voortzetten, waarbij Landhuis Bona Vista een rol zal gaan spelen.