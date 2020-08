Nieuw onderzoek naar leven op Curaçao van start

Deze maand bellen de interviewers de SONORO Community deelnemers over de thema’s gezondheid, geld en de impact van Corona.

Willemstad – Komende maand worden de leden van de SONORO Community telefonisch benadert voor een onderzoek naar het leven op Curaçao. Ze kunnen deze keer hun stem laten horen over gezondheid, geld, en de gevolgen van Corona op hun leven.

De SONORO Community is een huishoudpanel representatief voor de inwoners van Curaçao. Het is opgezet door Curaçaose onderzoekers verbonden aan het Curaçao Biomedical & Health Research Institute en Rijksuniversiteit Groningen en gefinancierd met gelden van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek.

Het doel van dit langlopende onderzoeksproject is om meer informatie te verzamelen en inzicht te krijgen in de Curaçaose samenleving en samen met de bevolking goede ideeën te genereren voor de ontwikkeling van het eiland. Bij het opzetten van de SONORO Community werden eerder bijna 3000 huishoudens huis aan huis benaderd met de vraag of zij mee willen doen.

De themavragenlijst van komende maand geeft inzicht in de financiële en gezondheidsvaardigheden binnen de Curaçaose samenleving. “Onderzocht wordt in welke mate de inwoners van Curaçao vaardigheden en kennis bezitten om goede en effectieve keuzes te maken voor hun gezondheid en financiële situatie. In tijden van Corona zijn deze thema’s actueler dan ooit” legt onderzoeker Jasmira Wiersma uit. De uitkomsten kunnen helpen bij het kiezen van beleidsrichtingen en het bepalen welk type projecten prioriteit verdienen om de financiële en gezondheidssituatie van mensen te verbeteren.

“We hopen ook deze keer op de noodzakelijke medewerking. Voor ons is elke deelnemer belangrijk.” vertelt Elly Hellings, panel manager van SONORO. “De deelnemers kunnen erop rekenen dat op een vertrouwelijke manier met hun informatie wordt omgegaan.” Alle informatie wordt anoniem verwerkt en in een beveiligde omgeving opgeslagen. Er wordt daarvoor samengewerkt met het internationaal erkende onderzoeks- en dataverzamelingsinstituut CentERdata, verbonden aan de Universiteit van Tilburg.

Naast Jasmira Wiersma en Elly Hellings maken Renske Pin (onderzoeker health literacy) en Merel Griffith (survey manager) deel uit van het SONORO team. Jasmira zal met dit onderzoek promoveren op het onderwerp financial literacy aan de Rijksuniversiteit Groningen.

