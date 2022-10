Nieuw op Curaçao Wasparfum |Advertentie

Heerlijke geurende was wie wil dat nu niet?

Wasparfum is anders dan bijvoorbeeld wasverzachter of waskorrels. Wasparfum zorgt voor een frisse was die veel langer lekker geurt. Wasparfum is bovendien erg zuinig in gebruik, met slecht een paar druppels ruikt iedere was heerlijk! Met een fles van 500ml kun je maar liefst 100 wassen draaien. Zelfs je wasmachine zal lekker ruiken!

Bekijk de video over de werking van Wasparfum

Wasparfum is verkrijgbaar bij de volgende verkooppunten op Curaçao:

Mundo Mio

Wasparfum by Moments

Heb jij een eigen onderneming en wil jij verkooppunt worden van Wasparfums? Neem dan contact op met Vanessa Wouters-Veen +599 9 666 2110

Wasparfum by Moments biedt uitgebreide ondersteuning aan haar verkooppunten.