Nieuw Papiamentstalig kinderboekje ‘Mi fakansi na Kòrsou’

WILLEMSTAD – Deze week start in de Nationale Bibliotheek een voorlees-project in het kader van de lancering van het boekje Mi fakansi na Kòrsou. Het boekje van de hand van David Serphos en met tekeningen van Angela Pelaez-Vargas is een kort verhaaltje op rijm, waarin jongste lezertjes worden meegenomen langs bijzondere plekken op Curaçao.

Dankzij sponsoring van een aantal instellingen en bedrijven, krijgen alle kinderen die de komende weken met hun school naar de bibliotheek komen, het kleurrijke hardcover boekje gratis mee om thuis te lezen of te laten voorlezen.

Initiatiefnemer David Serphos is trots op het boekje en op het project. “Het boekje is een vrije vertaling van ‘Met Opa op Curaçao’ dat ik een half jaar geleden uitgaf ter gelegenheid van de geboorte van mijn kleindochter Eva. De boekhandels waren er blij mee, maar schreeuwden om een Papiamentse vertaling, want er is een schrijnend tekort aan kinderboeken in het Papiaments.

Maar Serphos zag het niet zitten dat ouders van jonge kinderen daarvoor diep in de portemonnee moesten tasten. “Dankzij een aantal fantastische sponsors kunnen we nu 3.500 exemplaren weggeven aan kinderen in Groep 1, 2 en 3.”

De productie van het boekje is gefinancierd uit bijdragen van Fundashon Bon Intenshon, Rotary Club of Curaçao en diverse andere sponsors die in het boekje worden genoemd. Het voorlees-project in de bibliotheek wordt gefinancierd door het Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied.