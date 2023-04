‘Nieuw plan’ voor veerdienst Curaçao-Bonaire 

WILLEMSTAD – Een nieuw plan om een veerverbinding tussen Curaçao en Bonaire te starten is nu ook door het toonaangevende Nederlandse maritieme blad Schuttevaer bekend gemaakt. Eerder meldde Bonaire.nu het nieuws al.

Het gaat om een samenwerking tussen het Instituto pa Desaroyo Ekonomiko Boneriano, IDEB en de scheepvaart onderneming Caribbean Fast Ferry Company (CFFC).

Volgens de initiatiefnemers zal de ferry haar hoofdvestiging op Bonaire hebben. Het plan is om te varen met een catamaran, die een capaciteit heeft van 125 passagiers. Met een kruissnelheid van 40 kilometer per uur moet de afstand over de Caribische Zee tussen Curaçao en Bonaire in de drie uur worden afgelegd.

Schuttevaer meldt wel dat de financiering van het project nog niet rond is. Detaisl daarover zijn ook niet bekend gemaakt. Er moet nog een businessplan worden uitgewerkt, waaruit blijkt dat de veerdienst rendabel is. Daarbij wordt gerekend op steun vanuit Nederland.

Als alles volgens plan verloopt, moet de veerdienst over twee jaar de eerste passagiers kunnen vervoeren.