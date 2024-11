Toerisme Nieuw PODS Resort gepland op Jan Thiel Dick Drayer 04-11-2024 - 2 minuten leestijd

Het project aan het laatste gedeelte van de Caracasbaaiweg

WILLEMSTAD – Jan Thiel krijgt er mogelijk een nieuw resort bij. Op een terrein van 73.000 vierkante meter wil Pods Resort Holding en Exploitatie een luxe PODS Resort neerzetten. Dit nieuwe vakantieproject, bestaande uit 258 moderne POD-accommodaties, wil al begin 2025 zijn deuren openen en biedt eigenaren de mogelijkheid om hun units aan toeristen te verhuren.

In een speciale folder zegt PODS Resort zich te onderscheiden door het volledig ontzorgen van vakantieverhuur. Met een eigen reserveringssysteem, beheer, onderhoud, beveiliging en schoonmaak, regelt het resort alles voor de verhuurders, inclusief de promotie via vakantieverhuursites en samenwerkingen met touroperators. Daarnaast kunnen eigenaren zich aansluiten bij een verhuurpool die zorgt voor een eerlijke verdeling van huurinkomsten.

De luxe PODS, onderverdeeld in de typen POD Sole en POD Pair, zijn voorzien van airconditioning en volledig ingericht voor kortetermijnverhuur. Met vier zwembaden, restaurants, speelruimtes voor jong en oud, en ruime parkeergelegenheid, biedt het resort uitgebreide faciliteiten voor een comfortabel verblijf.

Curaçao blijft volgens de ontwikkelaars in populariteit stijgen onder toeristen uit Nederland en de Verenigde Staten, wat zou bijdragen aan een hoge bezettingsgraad. Het PODS Resort zegt in te spelen op deze groeiende vraag en biedt eigenaren een aantrekkelijk rendement van twaalf procent bij een gemiddelde bezetting van 75 procent. Daar moeten dan nog wel allerhande kosten van af worden getrokken, die betaald moeten worden aan het resort.

Puerto Oasis

Eerder – in 2009 – waren er al plannen om op dezelfde locatie het project Puerto Oasis te ontwikkelen, maar dat is nooit van de grond gekomen. Verscheidene betrokkenen zijn toen hun geld kwijt geraakt.

- tekst gaat verder onder de advertentie -

In 2018 werd het terrein tijdens een veiling voor 5,5 miljoen gulden verkocht. Aan wie was toen niet bekend. De koper betaalde in ieder geval 700.000 gulden meer dan wat de voormalige Girobank ervoor had willen hebben.

0