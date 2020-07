Nieuw politieteam voor Hato en haven

37 Gedeeld

Foto – Èxtra

Willemstad – Justitie heeft een nieuw multidisciplinair team opgericht om de grenzen op Hato en in de haven te controleren. Dat was afgesproken in het Justitieel Vierlanden Overleg. Het team bestaat uit politie, marechaussee, douane en beveiligers op de luchthaven. Zij leggen zich speciaal toe op het gebied rond de luchthaven.

Gisteren kwam het team al in actie met een controle van passagiers, werknemers en bezoekers van Hato. 54 auto’s en 64 mensen werden gecontroleerd op het overtreden van de Verkeerswet, de Opiumwet, wapenbezit en verblijfsstatus. Er zijn vier processenverbaal uitgeschreven.

