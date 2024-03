Nieuw resocialisatie project voor delinquenten

WILLEMSTAD – De Reclassering van Curaçao heeft het project EKIPÁ; Na Kaminda pa mi Trabou gelanceerd. Dit initiatief is officieel van start gegaan, afgelopen vrijdag 1 maart en richt zich op het verkleinen van de kloof naar werkgelegenheid voor mensen tussen de 18 en 45 jaar die in aanraking zijn gekomen met justitie.

Het project heeft als doel het terugdringen van recidive door de doelgroep niet alleen te voorzien van noodzakelijke vaardigheden voor de arbeidsmarkt, maar hen ook te ondersteunen in hun persoonlijke ontwikkeling en de stap naar zelfstandig ondernemerschap.

Deelnemers ontvangen gedurende het traject intensieve trainingen, gericht op drie hoofdgebieden: het zoeken naar werk, het verkrijgen van werk, en het behouden van werk. Van het opstellen van een effectieve CV en sollicitatiebrief tot aan het ontwikkelen van professionele vaardigheden en attitudes, alles komt aan bod.

Verder biedt het project persoonlijke begeleiding door een life- of jobcoach, die de deelnemers op maat adviseert en ondersteunt. Deze aanpak garandeert niet alleen de vooruitgang in hun carrière, maar ook in andere levensaspecten die aandacht verdienen, aldus het ministerie van Justitie.

Met de duur van twee jaar, streeft EKIPÁ; Na Kaminda pa mi Trabou ernaar om dertig mensen, verdeeld over drie groepen van tien, klaar te stomen voor een succesvolle toekomst op de arbeidsmarkt.