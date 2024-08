Defensie Nieuw stationsschip Marine komt aan op Curaçao Dick Drayer 31-08-2024 - 1 minuten leestijd

30 augustus 2024 , Curacao. Aankomst ZR.MS. Holland in Willemstad Curacao

WILLEMSTAD – De Zr.Ms. Holland heeft haar taak als stationsschip in het Caribisch gebied overgenomen van de Zr.Ms. Groningen. Het patrouilleschip meerde gisterochtend af in de St. Annabaai in Willemstad. Het schip is de komende maanden actief met anti-drugsoperaties, maar is ook gereed om ingezet te worden voor het leveren van noodhulp.

De afgelopen jaren werd het stationsschip regelmatig aangevuld door een helikopter van de Amerikaanse kustwacht. Dit keer is de eigen NH90 maritieme gevechtshelikopter vanuit Den Helder weer mee aan boord vertrokken, om als extra ogen voor het schip te dienen vanuit de lucht.

De Zr.Ms. Groningen kwam vandaag na ruim 5,5 maand aan in de thuishaven Den Helder. Het schip heeft de afgelopen maanden in totaal bijna 7000 kilo cocaïne onderschept in het Caribisch gebied.

