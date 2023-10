Nieuw wetsvoorstel in de maak om consument sneller recht te kunnen laten halen

WILLEMSTAD – Een nieuw wetsvoorstel van het ministerie van Justitie moet ervoor zorgen dat consumentenbelangen laagdrempeliger voor de rechter kunnen worden gebracht dan nu het geval is.

Minister van Justitie, Shalten Hato, zegt dat er gewerkt wordt aan een eenvoudig, betaalbaar en snel proces voor gevallen waarin consumenten van mening zijn dat hun rechten niet worden gerespecteerd.

Hierdoor wordt het voor consumenten makkelijker om hun recht te halen en worden handelaren gestimuleerd om zich aan de regels te houden. De Consumentenbond pleit al jarenlang voor het aanpassen van de wet om de rechten van consumenten beter te beschermen. Nu lijkt er eindelijk schot in de zaak te komen.

Het nieuwe wetsvoorstel, dat momenteel in de maak is, stelt consumenten in staat om eenvoudiger en goedkoper hun recht te halen bij de rechtbank. Vaak is het voor consumenten moeilijk om hun recht te halen, omdat de procedures bij de rechtbank lang duren en kostbaar zijn en niet in verhouding staan tot de aankoop van de consument.