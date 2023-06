Nieuwe A340 van SLM aangekomen op Schiphol

SCHIPHOL – De ‘nieuwe’ A340 van de SLM, Surinam Airways is gistermiddag aangekomen op Schiphol na een vlucht uit Brussel, waar het toestel was voor onderhoud. De planning is dat de Airbus vandaag voor het eerst wordt ingezet op de lijndienst Schiphol-Paramaribo, schrijft Luchtvaartnieuws.nl.

Aan de livrei is nog goed te zien dat deze veertien jaar oude Airbus in het verleden als OO-ABD voor Air Belgium vloog. Er kunnen 257 passagiers mee in het toestel, dat de Surinaamse registratie PZ-TCW heeft gekregen, verdeeld over Economy Class en Business Class.

De SLM verwachtte dit vliegtuig al vanaf eind mei in te kunnen zetten op de route naar Amsterdam, maar uiteindelijk bleek er iets meer tijd nodig. Daarom werd er afgelopen week een A330neo van Air Belgium gehuurd voor de vluchtuitvoering. Die loste de van Airhub gehuurde ex-KLM A330-200 af.

Voor de SLM is de A340 bepaald geen onbekend type: de afgelopen jaren werden er verschillende exemplaren gewetleasd, waaronder van Air Belgium, en tot 2019 vloog de SLM zelf met de A340-300. Dat toestel werd toen vervangen door een Boeing 777, maar dat bleek geen succes.

De Surinaamse maatschappij kwam door financiële problemen en wanbeleid tijdens de coronacrisis geheel zonder vliegtuigen te zitten. Op alle vluchten moesten daarom dure wetleasetoestellen ingezet worden. Maar nu heeft de maatschappij dus weer een ‘eigen’ widebody.