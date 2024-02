Nieuwe Amerikaanse sancties maken inderdaad uitzondering voor Curaçao

DEN HAAG – Nederland bevestigt dat de deal tussen Curaçao en Venezuela, waarbij een olie-voor-schuld programma is overeengekomen, is vrijgesteld van de nieuwe Amerikaanse sancties, ondanks de recente verslechtering van de politieke situatie in Venezuela.

Tessa van Staden, woordvoerder van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken, zegt tegen de Èxtra dat de specifieke uitzonderingen voor het Caribische deel van het Koninkrijk van kracht blijven. Dit volgt na de aankondiging van Amerika dat zij de opschorting van sancties op de Venezolaanse olie- en gasindustrie in april niet zullen verlengen zonder tekenen van democratische vooruitgang in Venezuela.

De Amerikaanse regering heeft recent de sancties tegen het Venezolaanse staatsgoudbedrijf aangescherpt en gewaarschuwd dat versoepelingen in de olie- en gassector zullen aflopen als de situatie niet verbetert. Deze ontwikkelingen hebben geleid tot bezorgdheid over de impact op internationale overeenkomsten met Venezuela.

Desondanks bevestigt Premier Gilmar ‘Pik’ Pisas dat de hernieuwde Amerikaanse sancties geen invloed zullen hebben op de overeenkomst tussen RdK (Refineria di Kòrsou) en PdVSA, dankzij de uitzondering die vorig jaar is bereikt. Deze overeenkomst was een belangrijke stap in de oplossing van een langlopend geschil tussen beide partijen, mogelijk gemaakt door de specifieke uitzonderingen in de Amerikaanse sancties.

De recente acties van de Venezolaanse president Nicolas Maduro, waaronder de detentie van oppositieleiders en de uitsluiting van kandidaten voor de komende presidentsverkiezingen, hebben geleid tot kritiek van de Amerikaanse regering.

Deze acties worden gezien als in strijd met de afspraken die in oktober 2023 werden gemaakt, toen Amerika besloot de sancties te versoepelen als ondersteuning voor dialogen in Venezuela. De Venezolaanse regering heeft op haar beurt de Amerikaanse maatregelen bestempeld als “afpersing”.