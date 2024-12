Nieuws uit Nederland Nieuwe benoemingen bij Gemeenschappelijk Hof van Justitie Redactie 01-12-2024 - 2 minuten leestijd

DEN HAAG – De Rijksministerraad heeft ingestemd met de benoeming van zeven nieuwe functionarissen bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie. Het gaat om twee rechters, twee vicepresidenten, twee plaatsvervangend leden en een militair lid. Deze benoemingen moeten het rechtssysteem in Aruba, Curaçao, Sint Maarten en de BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) versterken.

Erik Lensink en Pim Leijten worden per 1 januari benoemd tot rechters. Lensink is momenteel raadsheer bij het gerechtshof in Den Haag, terwijl Leijten als rechter-commissaris werkt bij de rechtbank Midden-Nederland.

Jane Jansen wordt per 1 februari benoemd tot vicepresident van de vestiging in Aruba. Ze volgt Jacques Keltjens op. Jansen is al actief als rechter bij het Gemeenschappelijk Hof. De heer Joost Veerman wordt per 1 juni vicepresident van de vestiging in Sint Maarten. Hij werkt momenteel als rechter op Bonaire en vervult daar een belangrijke rol binnen de rechtspraak.

De benoemingen van Peter Duinkerken en Diederik Thierry tot plaatsvervangend leden van het Hof worden van kracht na ondertekening van het Koninklijk Besluit. Beide hebben uitgebreide ervaring als rechters en raadsheren in Nederland en het Caribisch gebied.

Commandeur Martin Luttge wordt het tweede lid van de meervoudige militaire kamer van het Gemeenschappelijk Hof. Deze kamer behandelt hoger beroep in militaire zaken en militaire tuchtzaken voor alle onderdelen van de krijgsmacht, waaronder de landmacht, luchtmacht, marine en marechaussee. Luttge blijft daarnaast zijn functie als directeur Bedrijfsvoering van het Hof uitoefenen.

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie speelt een centrale rol in de rechtspraak van de Caribische delen van het Koninkrijk. Naast civiele, strafrechtelijke en bestuursrechtelijke zaken behandelt het Hof ook hoger beroep en bijzondere zaken zoals tuchtrecht. Deze benoemingen zijn volgens de Rijksministerraad van groot belang voor de continuïteit en kwaliteit van de rechtspraak op de eilanden.

13