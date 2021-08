Nieuwe Business Development Manager bij de CRA

202 Gedeeld

WILLEMSTAD – Vandaag begint Xandra van Hutten als nieuwe Business Development Manager voor de Curaçao Restaurant Association (CRA). Van Hutten heeft meer dan 30 jaar ervaring in de horeca, waar ze begon te werken als gastvrouw om zich daarna verder te ontwikkelen totdat ze de laatste jaren General manager was van een hotel op Curaçao.

Ze neemt het over van Egon Sybrandy. Zijn taak was niet gemakkelijk omdat zijn werk begon midden in een epidemie die de horecasector hard geraakt heeft, vooral de restaurants. “We zijn blij met wat Sybrandy voor de organisatie betekend heeft”, laat de CRA weten.

