Consumenten Nieuwe Caribische Gulden: een ode aan de onderwaterwereld (20g) Redactie 27-12-2024 - 6 minuten leestijd

WILLEMSTAD – 2025 wordt het jaar van het nieuwe geld met de introductie van de Caribische Gulden. De nieuwe serie bankbiljetten is geïnspireerd op de ‘Wereld Onder de Zee’. De voorkant van de biljetten toont de kleurrijke onderwaterfauna van Curaçao en Sint Maarten, als symbool van de verbondenheid tussen beide landen. De unieke diversiteit aan zeedieren herinnert, volgens de Centrale Bank, aan de kracht van samenwerking en gedeelde doelen, ondanks de eigen identiteit van elk land.

Op de achterkant van de biljetten staan belangrijke historische en culturele bezienswaardigheden van Curaçao en Sint Maarten afgebeeld.

Bijzonder aan deze nieuwe serie is het ontwerp: de voorkant heeft een traditionele horizontale lay-out, terwijl de achterkant verticaal georiënteerd is. Het is de eerste keer dat er biljetten met een verticale achterkant worden uitgegeven in Curaçao en Sint Maarten.

De serie van de Caribische gulden omvat vijf biljetten met de volgende coupures: 10 Cg, 20 Cg, 50 Cg, 100 Cg en 200 Cg. Elk biljet heeft een eigen kleur.

Vandaag de tweede denominatie: twintig gulden

Het twintig-Caribische-guldenbiljet is overwegend blauw en heeft op de voorkant de gevlekte adelaarsrog en op de achterkant de Simpsonbaai.

Met een spanwijdte van bijna drie meter is de Spotted Eagle Ray een van de grotere roggensoorten in onze wateren. Hij is gemakkelijk te herkennen aan zijn donkere achtergrond met talloze witte vlekken en een volledig witte buik. Deze roggen hebben een lange, puntige staart met verschillende giftige stekels. Deze roggen eten onder andere tweekleppigen en zoeken ze op zandbodems. Ze graven in het zand en wuiven het soms weg met hun “vleugels”. Ze eten ook krabben, heremietkreeften en slakken zoals de koninginneschelp. Spotted eagle rays zijn erg sociaal en zwemmen vaak in kleine groepen.

Yellow Cowries zijn zeeslakken die in de meeste tropische zeeën voorkomen. In het verleden speelden verschillende soorten kauri een belangrijke rol in de handel en cultuur. Kauri-schelpen werden historisch gebruikt als betaalmiddel, met name in China, Afrika, Nieuw-Guinea en Indonesië. De schepen van de Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) handelden in kaurischelpen, met name de “geldkaurischelpen” die een geldwaarde vertegenwoordigden, en gebruikten ze als betaalmiddel, ook voor de aankoop van tot slaaf gemaakte personen.

Tegenwoordig worden ze voornamelijk gewaardeerd als verzamelobjecten en gebruikt in sieraden. Slakken hebben een zeer specifiek dieet dat per soort verschilt. Sommige zijn carnivoren, sommige herbivoor en andere omnivoren. Ze hebben een unieke voedingsstructuur genaamd “radula” in hun mond, die functioneert als tanden, graasoppervlakken en voedsel snijdt.

Achterzijde

Door het midden van Simpson Bay Lagoon loopt de grens tussen het Nederlandse en Franse deel van St. Maarten. Sinds 2014 is een deel van de lagune een internationaal beschermd gebied. Deze bescherming is belangrijk omdat de zeegrasvelden in de lagune kwetsbaar zijn. De internationale luchthaven van Sint Maarten, Princess Juliana International Airport, ligt vlak bij Simpson Bay. Zeiljachten en andere vaartuigen zoeken regelmatig beschutting in de lagune als stormen en orkanen door het Caribisch gebied trekken.

Op 31 maart van 2025 wordt dit biljet in circulatie gebracht.

Morgen: Vijftig gulden

Munten

Munten

Op de Cg 5- en Cg 1-guldenmunten prijkt de beeltenis van koning Willem-Alexander, met de woorden ‘Koning der Nederlanden’. De keerzijde van de munten verschilt per eiland: die van Sint Maarten toont het nationale wapen met groene zeeschildpadden, terwijl de Curaçaose variant het eiland zelf afbeeldt, omringd door golven gevormd door het woord ‘Curaçao’, compleet met twee groene zeeschildpadden.

De lagere denominaties, van 1 cent tot 50 cent, tonen een Oranjebloesem aan de voorzijde. Op de achterzijde staat ‘Curaçao’ of ‘Sint Maarten’, met in het ontwerp subtiele verwijzingen naar de onderwaterwereld en de historische datum 10-10-10, de dag waarop beide landen hun autonome status binnen het Koninkrijk der Nederlanden kregen.

Omwisselen

Burgers en bedrijven hebben tot 30 juni 2025 de tijd om contante betalingen te verrichten met de huidige Antilliaanse gulden (ANG). Na deze datum moeten alle contante transacties in de nieuwe Caribische gulden plaatsvinden. Daarnaast biedt de Centrale Bank de mogelijkheid om ANG-biljetten om te wisselen bij lokale banken tot 31 maart 2026 en bij de Centrale Bank zelf tot 31 maart 2055.

De omwisselverhouding tussen de Antilliaanse gulden en de Caribische gulden zal één op één zijn, wat de overgang voor de bevolking en het bedrijfsleven zo soepel mogelijk moet maken. Ook de wisselkoers tussen de Amerikaanse dollar en de nieuwe Caribische gulden is vastgesteld: 1 USD staat gelijk aan 1,79 cG.

53