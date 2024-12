Consumenten Nieuwe Caribische Gulden: een ode aan de onderwaterwereld (50g) Redactie 28-12-2024 - 5 minuten leestijd

WILLEMSTAD – 2025 wordt het jaar van het nieuwe geld met de introductie van de Caribische Gulden. De nieuwe serie bankbiljetten is geïnspireerd op de ‘Wereld Onder de Zee’. De voorkant van de biljetten toont de kleurrijke onderwaterfauna van Curaçao en Sint Maarten, als symbool van de verbondenheid tussen beide landen. De unieke diversiteit aan zeedieren herinnert, volgens de Centrale Bank, aan de kracht van samenwerking en gedeelde doelen, ondanks de eigen identiteit van elk land.

Op de achterkant van de biljetten staan belangrijke historische en culturele bezienswaardigheden van Curaçao en Sint Maarten afgebeeld.

Bijzonder aan deze nieuwe serie is het ontwerp: de voorkant heeft een traditionele horizontale lay-out, terwijl de achterkant verticaal georiënteerd is. Het is de eerste keer dat er biljetten met een verticale achterkant worden uitgegeven in Curaçao en Sint Maarten.

De serie van de Caribische gulden omvat vijf biljetten met de volgende coupures: 10 Cg, 20 Cg, 50 Cg, 100 Cg en 200 Cg. Elk biljet heeft een eigen kleur.

Vandaag de derde denominatie: Vijftig gulden

Het 50-Caribische-guldenbiljet is overwegend groen en heeft op de voorkant de groene zeeschildpad en op de achterkant het strand van Grote Knip.

De groene zeeschildpad komt voor in alle tropische en subtropische zeeën ter wereld, inclusief het Caribisch gebied. De groene zeeschildpad is een herbivoor en eet voornamelijk zeegras. De schildpadden zorgen ervoor dat het zeegras niet te lang wordt en zichzelf verstikt. Hierdoor kan het zeegrasecosysteem zijn belangrijkste functies behouden, namelijk als kraamkamer voor veel zeedieren. De groene zeeschildpad is daarom een ​​hoeksteensoort die een essentiële rol speelt bij het gezond houden van onze oceanen. Mannelijke schildpadden keren nooit terug naar land. Vrouwtjes komen alleen aan land om eieren te leggen. Vrouwtjesschildpadden maken meerdere nesten per jaar. Schildpadden worden wereldwijd beschermd en bedreigd.

De favoriete tellin. Deze tweekleppige slakkensoort komt overal in het Caribisch gebied voor, voornamelijk op diepten tot dertig meter. De schelpen, die door de slakken zelf worden gemaakt, kunnen behoorlijk groot zijn, sommige bereiken een diameter van ongeveer acht centimeter. De schelp is crèmekleurig tot wit met dicht op elkaar geplaatste, licht verhoogde richels. De binnenkant van de schelp is geel. De twee helften van de schelp passen meestal strak op elkaar en zijn vaak bedekt met algen en andere organismen, wat een uitstekende camouflage op het rif biedt. Deze soort filtert voedsel uit het zeewater door water op te zuigen, het te filteren en vervolgens schoon water “uit te spugen”.

Achterzijde

Grote Knip Beach. Curaçao staat bekend om zijn relatief kleine stranden verscholen in gezellige baaien. Zelfs Grote Knip Beach ligt in zo’n baai. Het zand op de stranden bestaat onder andere uit de uitwerpselen van algenetende vissen en andere zeeorganismen. Doordat deze vissen algen van koraalstenen en kalksteenrotsen schrapen, verwijderen ze ook kleine stukjes kalksteen. Dit materiaal wordt later uitgescheiden als kleine kalkkorrels, die zich uiteindelijk door de golfslag op het strand ophopen als wit zand. Papegaaivissen behoren tot de soorten die verantwoordelijk zijn voor dit proces.

Op 31 maart van 2025 wordt dit biljet in circulatie gebracht.

Munten

Op de Cg 5- en Cg 1-guldenmunten prijkt de beeltenis van koning Willem-Alexander, met de woorden ‘Koning der Nederlanden’. De keerzijde van de munten verschilt per eiland: die van Sint Maarten toont het nationale wapen met groene zeeschildpadden, terwijl de Curaçaose variant het eiland zelf afbeeldt, omringd door golven gevormd door het woord ‘Curaçao’, compleet met twee groene zeeschildpadden.

De lagere denominaties, van 1 cent tot 50 cent, tonen een Oranjebloesem aan de voorzijde. Op de achterzijde staat ‘Curaçao’ of ‘Sint Maarten’, met in het ontwerp subtiele verwijzingen naar de onderwaterwereld en de historische datum 10-10-10, de dag waarop beide landen hun autonome status binnen het Koninkrijk der Nederlanden kregen.

Omwisselen

Burgers en bedrijven hebben tot 30 juni 2025 de tijd om contante betalingen te verrichten met de huidige Antilliaanse gulden (ANG). Na deze datum moeten alle contante transacties in de nieuwe Caribische gulden plaatsvinden. Daarnaast biedt de Centrale Bank de mogelijkheid om ANG-biljetten om te wisselen bij lokale banken tot 31 maart 2026 en bij de Centrale Bank zelf tot 31 maart 2055.

De omwisselverhouding tussen de Antilliaanse gulden en de Caribische gulden zal één op één zijn, wat de overgang voor de bevolking en het bedrijfsleven zo soepel mogelijk moet maken. Ook de wisselkoers tussen de Amerikaanse dollar en de nieuwe Caribische gulden is vastgesteld: 1 USD staat gelijk aan 1,79 cG.

8