Nieuwe coalitie wil één OB-tarief van zeven procent

WILLEMSTAD – De nieuwe coalitie wil de belastingen verlagen op loon en werken en verhogen op consumptie van goederen en diensten. Van direct naar indirect dus.

Daarvoor moet het systeem van verschillende tarieven worden afgeschaft en in plaats daarvan komt dan maar één tarief van zeven procent. De bedoeling is om de OB-heffing direct te incasseren bij aankoop via swipe of cash.

Nu moet een ondernemer dat nog zelf doen voor de 15e van de maand.