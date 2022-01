Nieuwe consul-generaal Amerika op de Nederlands Caribische eilanden

16 Gedeeld

Margy Bond is de nieuwe Amerikaanse consul-generaal op de Nederlands Caribische eilanden, Curaçao, Aruba, Bonaire, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten. Margy Bond is lid van de Senior Foreign Service met meer dan 25 jaar ervaring op het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Zij was waarnemend plaatsvervangend adjunct-secretaris voor Centraal-Afrikaanse Zaken, nadat ze sinds juli 2020 directeur van Centraal-Afrikaanse Zaken was. Bond concentreerde zich op het bevorderen van duurzame ontwikkeling, economische groei, voedselzekerheid, wereldwijde gezondheid en het welzijn van kinderen met VN-partnerorganisaties.

Ook was zij plaatsvervangend directeur van Caribbean Affairs vanaf 2016-2018 en plaatsvervangend politieke raadgever in Kabul, Afghanistan in 2015-2016. Bond werkte ook in Mexico City en Madrid. In Washington was zij onder meer bureaufunctionaris voor Venezuela, Costa Rica en Nicaragua in het Bureau of Western Hemisphere Affairs.



Voordat ze bij de Buitenlandse Zaken kwam, was Bond vrijwilliger bij het Peace Corps in de Democratische Republiek Congo en werkte ze voor de Catholic Relief Services in Gambia. Zij studeerde af aan Harvard College met een bachelorgraad in Engelse en Amerikaanse literatuur en aan Georgetown University met een Master in Buitenlandse Zaken. Ze spreekt Spaans en Frans.

“Ik kijk ernaar uit om de gemeenschappen op elk eiland te leren kennen, om te luisteren en te leren over de prioriteiten van de mensen en regeringen van de regio, en om samen te werken om een ​​veiligere en welvarende toekomst te creëren”, aldus de nieuwe consul.