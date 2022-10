Nieuwe contracten vliegtuigen en helikopters Kustwacht Caribisch Nederland

WILLEMSTAD – Kustwacht Caribisch Nederland sluit nieuwe leasecontracten voor de helikopters en de huidige patrouillevliegtuigen. In verband met de aflopende contracten is de afgelopen jaren gewerkt aan nieuwe apparatuur voor luchtverkenning en opsporing en redding. In het eerste kwartaal van 2022 zijn de contracten getekend.

Met het Canadese bedrijf PAL Aerospace Ltd en het Nederlandse Jet Support B.V. wordt het contract voor de Dash-8 patrouillevliegtuigen verlengd. De twee nieuwe SAR-helikopters worden geleverd door het Britse bedrijf Bristow Helicopters Limited. Met beide contracten verzekert de Kustwacht zich de komende tien jaar van vliegtuigen met hoogwaardige sensoren en communicatiemiddelen.

De nieuwe helikopters worden, zoals verwacht, in de loop van het jaar 2023 geleverd. De vliegtuigen zijn al in gebruik, maar voordat met de contracten wordt begonnen, ondergaan de vliegtuigen een uitgebreide modernisering.

Het nieuwe materiaal is zeer geschikt voor zoek- en bewakingstaken en reddingsoperaties op zee.