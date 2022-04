Nieuwe corona-variant vastgesteld in Nederland

In Nederland is afgelopen week voor het eerst de BA.5-variant van het covid-19 virus vastgesteld. Deze nieuwe variant lijkt volgens de WHO niet ziekmakender of besmettelijker dan de BA.2-variant die op dit moment het meest in Nederland voorkomt.



Eerder deze maand maakte Wereldgezondheidsorganisatie WHO bekend dat het twee nieuwe subtypes van de omikron-variant had gevonden: BA.4 en BA.5. Deze varianten werden vooral gevonden in het zuiden van Afrika, maar ook in Duitsland en Denemarken.



Deze week werd samen met Saltro bij een extra verdiepend onderzoek de BA.5-variant ook in Nederland gevonden, het ging daarbij om een monster dat 11 april was afgenomen. Bij de kiemsurveillance (een willekeurige steekproef die het RIVM elke week houdt) zijn beide varianten nog niet gevonden. De variant lijkt zich dan ook nog niet breed te hebben verspreid in Nederland.



Weinig verschil

In de BA.5-variant zijn mutaties te zien in het erfelijk materiaal van het virus. Deze veranderingen zijn onder andere te zien in het spike-eiwit. Dit is het eiwit dat verantwoordelijk is voor de aanhechting in de luchtwegen. Dit is ook het belangrijkste doelwit van de antistoffen waarmee je immuunsysteem het coronavirus herkent.



Er is nog niet veel informatie bekend over deze nieuwe variant. De WHO heeft geen verschil in ziekmakend vermogen of snelheid van besmetting gevonden. Er wordt nog onderzocht in hoeverre deze mutaties ervoor kunnen zorgen of deze variant kan ontkomen aan het immuunsysteem.



Dat zou kunnen gebeuren omdat het immuunsysteem deze variant door de mutaties niet of minder goed herkent (immune escape).

