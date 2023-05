Nieuwe culinaire geneeskunde-ervaring aangeboden door LABdeMED

WILLEMSTAD – LABdeMED, een laboratorium van artsen, heeft onlangs een nieuwe culinaire geneeskunde-ervaring aangeboden. Ongeveer 50 mensen hebben tijdens twee interactieve sessies geleerd hoe ze smakelijke en voedzame gerechten kunnen bereiden die goed gebalanceerd zijn en ook betaalbaar zijn.

Deze sessies werden begeleid door Dr. Ellen Visscher en Dr. Monique van de Wall Arneman van de Dutch Caribbean Lifestyle Clinic, die zowel huisartsen als gespecialiseerde chefs zijn op dit specifieke gebied. Het doel van deze sessies was om het bewustzijn van de Curaçaose bevolking te vergroten over de preventie van chronische ziekten.

Meer dan de helft van de bevolking heeft namelijk één of meerdere chronische ziekten, zoals overgewicht, diabetes of hartproblemen. LABdeMED begon daarom officieel met zijn diabetesweek en de reeks activiteiten om bewustzijn te creëren en te onderwijzen. De deelnemers gingen aan de slag in de keuken en bereidden in totaal tien verschillende recepten, waaronder salades, soep, tussendoortjes, stoofschotels en desserts.

Ze leerden ook over alternatieve ingrediënten die ze kunnen gebruiken in plaats van bijvoorbeeld suiker en vlees. Aan het einde van de sessies konden de deelnemers genieten van hun zelfgemaakte gerechten in een gezellige en sociale omgeving. Ze ontvingen ook een kookboek met recepten om thuis verder te experimenteren met het bereiden van gebalanceerde gerechten ten gunste van hun gezondheid.