Cultuur en muziek Nieuwe culturele alliantie met Tania Kross wil sector versterken Dick Drayer 01-11-2024 - 2 minuten leestijd

De Allianca wordt gevormd door Vicky Arens (l), Directora Cas di Cultura Aruba, Tania Kross, voorzitter Nos Teatro Korsou en Jude Finies (r) Fundashon Across The Isles, voorzitter Aliansa Kultural Boneiru

WILLEMSTAD – De Aliansa Kultural Kòrsou (AKK), opgericht met de steun van bekende culturele iconen als Tania Kross, zet zich in om de kunst-, cultuur- en mediasector op Curaçao te versterken. De nieuwe alliantie, die zowel kunstenaars als culturele instellingen samenbrengt, wil een belangrijke rol spelen in het professionaliseren van de sector door als gesprekspartner, fondsenwerver en ontwikkelaar van programma’s voor subsidieaanvragen op te treden.

AKK heeft als doel om verschillende culturele en kunstactiviteiten te organiseren, waarbij jong talent centraal staat en de kans krijgt om zich verder te ontwikkelen. Tegelijkertijd blijft er aandacht voor gevestigde namen in de sector. “Eendracht maakt macht” is de spreuk van AKK, en de organisatie benadrukt dat samenwerking cruciaal is om de steun en investeringen te verkrijgen die kunstenaars en culturele professionals verdienen.

Tania Kross benadrukt dat er enorm veel talent aanwezig is op de drie Caribische eilanden, maar dat het ontbreekt aan een professioneel podium waar zij zich kunnen presenteren. De alliantie wil daarom niet alleen dit podium creëren, maar ook werken aan initiatieven om Caribisch talent in de diaspora terug naar huis te halen. “Het is tijd dat ons talent niet alleen internationaal erkend wordt, maar ook een thuis krijgt om hier op onze eigen eilanden te schitteren,” aldus Kross.

De Alliantie wil ook de banden tussen de ABC-eilanden versterken. Ondanks staatkundige veranderingen die in 1986 en 2010 voor bestuurlijke afstand zorgden, blijven Aruba, Bonaire en Curaçao nauw verbonden door hun gedeelde taal, cultuur en familiewaarden. Volgens AKK kunnen politieke grenzen deze culturele band niet verbreken. Bovendien hebben de eilanden diepe sociaal-culturele relaties met het Venezolaanse vasteland en andere Caribische eilanden, wat de noodzaak van grensoverschrijdende samenwerking benadrukt.

Ook de relatie met Europees Nederland is van belang. AKK stelt dat de culturele erfenis en de taal, het Papiamentu, diep zijn verweven met Nederland. Samen met Cas di Cultura Aruba en Aliansa Kultural Boneiru wil AKK intensief samenwerken om toegang te krijgen tot Nederlandse cultuurfondsen en te worden opgenomen in de Cultuurnota en de infrastructuur voor culturele basisvoorzieningen.

De stichting Across The Isles fungeert als penvoerder voor dit initiatief. De drie allianties zijn vastbesloten om gezamenlijk in gesprek te gaan met de Nederlandse overheid, in de hoop dat kunst, cultuur en media van de ABC-eilanden de structurele steun en erkenning krijgen die zij verdienen. AKK roept kleine, middelgrote en gevestigde culturele organisaties op om zich aan te sluiten bij het initiatief en zo een krachtige culturele alliantie te vormen.

- tekst gaat verder onder de advertentie -

25