Nieuwe datum voor uitspraak Hoge Raad homohuwelijk: 12 juni

WILLEMSTAD – De Hoge Raad in Den Haag heeft een nieuwe datum vastgesteld voor de uitspraak over de legalisering van het homohuwelijk op Curaçao. De beslissing wordt nu verwacht op 12 juni, niet meer op 31 mei zoals eerder gepland.

Deze zaak is aangespannen door Human Rights Caribbean (HRC) en een lesbisch koppel, die de overheid van Curaçao beschuldigen van discriminatie op basis van seksuele oriëntatie. HRC benadrukt dat de Staatsregeling van Curaçao, evenals artikel 1 van de Nederlandse Grondwet, discriminatie verbiedt. De mogelijkheid om te trouwen moet daarom ook voor paren van hetzelfde geslacht bestaan.

De kwestie heeft veel aandacht getrokken, vooral op de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie (IDAHOT), die jaarlijks op 17 mei, vandaag, wordt gevierd. Volgens HRC is er wereldwijd vooruitgang geboekt in de bescherming van de rechten van LGBTIQ+ personen, maar er is nog een lange weg te gaan. Ook op Curaçao beschikken nog steeds niet alle mensen over dezelfde rechten en duurt de strijd voor gelijkheid al meer dan vijftig jaar.

Sinds 2019 hebben elf landen huwelijksgelijkheid gelegaliseerd en sinds 2017 hebben dertien landen wetten afgeschaft die LGBTIQ+seksualiteit strafbaar stellen. Maar in het Caribisch gebied blijven landen zoals Grenada, Guyana, Jamaica, Saint Lucia en Saint Vincent en de Grenadines consensuele relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht criminaliseren, met straffen tot tien jaar cel.

Janice Tjon Sien Kie, voorzitter van HRC, stelt dat polariserend beleid en schadelijke retoriek door politieke leiders nog steeds voorkomen, ook op Curaçao. Ze wijst op de rijke historie van ongelijkheid op het eiland, zoals slavernij en het ontbreken van kiesrecht voor vrouwen tot 76 jaar geleden. HRC benadrukt dat de hard bevochten vrijheden niet als vanzelfsprekend mogen worden beschouwd, vooral nu politieke stemmen opgaan om het burgerlijk huwelijk te beperken tot heteroseksuele paren.

De lokale rechters hebben in eerdere zaken al vastgesteld dat er sprake is van discriminatie en dat er geen rechtvaardiging is om het homohuwelijk niet in te voeren. De Hoge Raad zal nu op 12 juni uitspraak doen over de cassatie die door de regering van Curaçao is ingediend.