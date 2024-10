Luchtvaart & Reizen Nieuwe directe vliegverbinding tussen Medellín en Curaçao Dick Drayer 22-10-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Vanaf 18 december breidt luchtvaartmaatschappij Wingo haar diensten uit met een nieuwe directe vliegroute tussen Medellín, de op één na grootste stad van Colombia, en Curaçao. Deze toevoeging komt bovenop de bestaande verbinding van Wingo vanuit Bogotá, en biedt nu twee directe routes van Colombia naar het eiland.

De vluchten van Medellín naar Curaçao zullen tijdens het hoogseizoen twee keer per week plaatsvinden, op woensdagen en zaterdagen. Wingo verwacht hiermee ongeveer drieduizend stoelen per maand te kunnen aanbieden op beide routes. Deze nieuwe dienst komt tegemoet aan zowel de groeiende vraag van Colombiaanse reizigers als aan de behoefte van de lokale bevolking aan extra reisopties.

Jorge Jiménez, vicevoorzitter van commercie en planning bij Wingo, benadrukt het belang van de nieuwe verbinding: “Deze nieuwe route zal veel meer Colombianen, vooral uit Medellín, aantrekken om de prachtige stranden van Curaçao te bezoeken.” De toerismedienst van Medellín onderschrijft dit sentiment en ziet de nieuwe route als een versterking van de markt voor beide steden.

Colombia is in 2024 uitgegroeid tot de derde belangrijkste markt voor Curaçao, met een stijging van 31 procent in het aantal verblijfstoeristen vergeleken met 2023. De Curaçaose toeristenboard (CTB) verwacht dat deze nieuwe vliegroute bijdraagt aan het bereiken van het doel om in 2024 meer dan 42.000 Colombiaanse toeristen te verwelkomen.

