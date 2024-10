Luchtvaart & Reizen Nieuwe directe vluchten tussen Guyana en Suriname Dick Drayer 16-10-2024 - 1 minuten leestijd

Archieffoto: Roger Cannegieter

Caribbean Airlines, de luchtvaartmaatschappij uit Trinidad en Tobago, introduceert vanaf volgende maand een directe vliegverbinding tussen Guyana en Suriname. Daarnaast verdubbelt de maatschappij haar non-stop lijndiensten naar Suriname van twee naar vier wekelijkse vluchten vanuit Port of Spain, de hoofdstad van Trinidad en Tobago. Ook voegt Caribbean Airlines twee wekelijkse vluchten toe vanuit Ogle Airport in Georgetown, Guyana.

De vluchten vanuit Port of Spain naar Eugene F. Correia International Airport in Guyana zullen op vrijdagen en zondagen doorvliegen naar de Johan Adolf Pengelluchthaven in Suriname. Deze vluchten worden uitgevoerd met een ATR 72-600 toestel. Dionne Ligoure, communicatiemedewerker bij Caribbean Airlines, verklaart dat deze netwerkuitbreiding onderdeel is van de visie van de luchtvaartmaatschappij om de regio duurzaam te verbinden.

Ligoure benadrukt dat Caribbean Airlines tegen het einde van het jaar de Nederlandse, Franse, Spaanse en Engelse Cariben zal verbinden met verschillende nieuwe routes en extra capaciteit op bestaande routes. Momenteel is Trans Guyana Airways de enige operator met lijndiensten op de route Ogle-Paramaribo, die voornamelijk wordt gebruikt door olie- en gasarbeiders met aansluitende verbindingen van en naar Amsterdam via KLM.

Op de Johan Adolf Pengelluchthaven in Suriname worden momenteel werkzaamheden uitgevoerd aan de vertrek- en aankomsthal, evenals aan de landings- en taxibaan.

